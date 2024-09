CAIVANO: Crack da un tubo di scarico, 28enne arrestato dai Carabinieri prima di allontanarsi con la droga

127 Visite

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Nicola Giannetti, 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Era in auto quando è entrato in una corte condominiale del centro di Caivano. Non si è reso conto di essere pedinato dai militari. Ha aperto la portiera e si è chinato per raccogliere un involucro da un piccolo tubo di scarico.

Non ha fatto in tempo a chiudere lo sportello che i carabinieri lo hanno accerchiato e bloccato.

Sequestrati 55 grammi di crack, quelli contenuti nella bustina raccolta e i 150 euro che aveva in tasca, verosimilmente provento illecito. Giannetti è ora in carcere, in attesa di giudizio.

Nicola Giannetti, nato a Capua il 07/06/1986













