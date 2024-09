Traffico in tilt a Marano per lavori al Corso Umberto, Santoro: “Morra e i suoi una sciagura, risolvono un problema e ne creano 100”

644 Visite

Come già adeguatamente previsto il rifacimento delle strade viene letteralmente mal gestito da questa amministrazione. La chiusura di Corso Umberto, da lunedì scorso ha mandato in tilt il traffico in città. Morra e i suoi, purtroppo, duole constatare che mentre provano a risolvere un problema ne creano altri 100, insomma sono una vera e propria sciagura.

Tuttavia gli interventi di manutenzione, programmati in una delle settimane più piovose di settembre, rischiano di non avere la riuscita sperata. Ci auguriamo che la direzione lavori e l’Ufficio Tecnico stiano effettuando i dovuti controlli, anche perchè, le immagini che ci giungono dal cantiere sono poco rassicuranti.

I cittadini non possono pagare lo scotto di un sindaco poco attento e incapace di programmare lavori pubblici. Si poteva sfruttare il mese di agosto e le fasce orarie notturne, ma si è preferito cagionare disagi a lavoratori e studenti nel periodo più affollato dell’anno. Cari amministratori, se ci siete battete un colpo. Basta feste e festini, basta piagnistei, iniziate a lavorare ma con cognizione di causa. E ovviamente ci auguriamo la riapertura venerdì, come annunciato dal primo cittadino sui suoi canali social, altrimenti dopo il danno anche la beffa.













