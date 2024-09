Pozzuoli. Un murale per festeggiare i 90 anni di Sophia Loren

107 Visite

Da un’idea del fotografo e giornalista pubblicista Enzo Buono parte l’idea di omaggiare Sophia Loren in occasione del suo 90° compleanno il prossimo 20 settembre.

Sarà con un murale firmato dall’artista italo-spagnola Leticia Mandragora, attiva a Napoli con apprezzate opere, il tributo che la città rende all’attrice premio Oscar.

“La casa di Sophia” è il titolo del progetto voluto da Enzo Buono, che più volte ha fotografato l’attrice originaria di Pozzuoli e che per l’occasione ha fondato l’associazione Zolfo che ha come oggetto sociale la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Pozzuoli e dell’area flegrea.

L’opera (realizzata grazie alla sponsorizzazione di Gruppo Laringe, Salus, Ricicla, Abbascio ù Mare) sarà collocata su un’ampia parete in via Solfatara, nei pressi del ponte della Metropolitana, davanti alla casa di famiglia dove ha abitato la Loren; una posizione strategica rispetto alle direttrici della mobilità pubblica ed in particolare alla vicina stazione della Metropolitana.

L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Pozzuoli.

I lavori inizieranno nella giornata di domani, 19 settembre, salvo eventi atmosferici avversi.

La sua città di origine si inserisce quindi negli eventi previsti in tutto il mondo. Pur essendo nata a Roma nel 1934 Sofia Scicolone, in arte Sophia Loren, Pozzuoli è centrale nella vita dell’artista. La città flegrea ha svolto un ruolo importante nella formazione sia dal punto di vista personale che artistico. Come tutta la città dopo la Seconda Guerra Mondiale ha dovuto affrontare periodi difficili ed eventi tragici che hanno certamente contribuito alla origine del suo straordinario carattere e orgoglio caratteristico.

“Sophia Loren è un simbolo per noi Puteolani. La amiamo come si ama un familiare. Ha portato il nome di Pozzuoli nel mondo, e non dimentica la sua terra, tornando qui ogni volta che può. Contiamo di riuscire presto a darle il giusto tributo, e questo meraviglioso murale è solo l’inizio di un percorso di valorizzazione di un talento artistico e di una personalità che merita onori e ringraziamenti. Ringrazio il promotore Enzo Buono e l’artista Leticia Mandragora per l’ideazione e la realizzazione dell’opera. La mia amministrazione è stata felice di patrocinarla e di sostenerla”, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.

“Sophia Loren festeggerà il suo 90º compleanno il 20 settembre – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Filippo Monaco – L’attrice iconica, nata a Roma e cresciuta a Pozzuoli, ha segnato un traguardo importante nella sua vita. Pozzuoli, la città che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore, ha reso omaggio alla sua celebre cittadina con un bellissimo murales a testimonianza del suo vissuto”.













