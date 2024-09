Melito, due medici aggrediti nella sede della guardia medica

196 Visite

Ieri sera due medici sono stati aggrediti presso la sede della guardia medica di Melito.

Tre donne e due uomini avrebbero picchiato i due sanitari (un 31enne e una 38enne) perché si sarebbero rifiutati di effettuare una visita domiciliare ad un parente degli aggressori.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della tenenza locale. Le vittime sono andate autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano per lievi ferite alla testa e al collo. Indagini in corso per risalire all’identità dei 5.













