Gratta e Vinci da 2 milioni, gli amici lo denunciano perché non ha diviso i soldi, assolto dopo 3 anni: «Potrà tenersi tutto»

Un gratta e vinci milionario. La gioia di aver vinto 2 milioni. Poi l’accusa di aver promesso ai suoi amici di dividere il bottino e una causa giudiziaria durata 3 anni. E’ la storia di Ricardo, piastrellista brasiliano in Italia da sei anni con la moglie e la figlia. Nel 2021 colleziona due vincite clamorose al Gratta e Vinci nel giro di 20 giorni: la prima a Modena di 800mila euro, la seconda invece a Garda, ben 2 milioni di euro. Lo racconta il Corriere della Sera.

Nel Mantovano, viene accusato di aver promesso ai suoi amici Giovanni S. e Christian C. di dividere i 2 milioni di euro per poi tirarsi indietro e provare a incassare la somma per conto di tutti e tre. Un’accusa che in alcune fasi del processo lo aveva fatto rischiare fino a 3 anni di carcere oltre a dover consegnare ai due amici 540mila euro ciascuno.

L’incubo per Ricardo però sembra essere finito. L’uomo è stato «assolto dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non sussiste». La sentenza di lunedì 16 settembre della giudice Miceli ha ribaltato la situazione e ora Ricardo, dopo tre anni di battaglia legale, può incassare la sua vincita e tenersi i 2 milioni tutti per sé.

La vincita

Gli ormai ex amici avevano denunciato Ricardo, sostenendo che, prima dell’acquisto del tagliando, c’era un accordo tra loro tre. «Quel tagliando superfortunato lo abbiamo acquistato insieme, quindi la vincita va suddivisa in tre — sostenevano i due dal 2021 —. Tra noi c’era un patto ben preciso, avevamo anche contattato un notaio e un commercialista, ma Ricardo ci ha tradito e all’ultimo momento ha tentato di incassare da solo tutto il maxi malloppo».