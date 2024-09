Napoli metropoli europea. Gianni Lepre: “Il ruolo fondamentale dell’aeroporto di Capodichino”

204 Visite

Il cammino di Napoli verso la riconquista del ruolo di metropoli di livello europeo e internazionale non è ancora concluso, ma fa segnare quasi quotidianamente degli step positivi che sono delle conquiste importanti verso quel target di capitale del Mediterraneo. I dati che arrivano da traffico aereo sono interessanti in funzione di questo. “Gli ultimi dati sul traffico passeggeri nello scalo di Capodichino sono molto significativi” – commenta l’economista Gianni Lepre, che poi passa ai numeri – infatti con 1.482.761 passeggeri nello scorso luglio si è superato il record di agosto 2023”. Il noto economista poi continua: “Va verificato l’esito di agosto 2024, ma, se il raffronto con l’anno precedente può valere, c’è da attendersi un nuovo exploit che va nella direzione di un ritrovato smalto della città e della sua ormai significativa offerta turistica”. Il prof. Lepre che tra l’altro è presidente della Commissione Reti e Distretti Produttivi di ODCEC Napoli ha poi continuato: “Nel 2023 il numero di passeggeri di agosto fu superiore di oltre 50 mila unità a quello di luglio, e a rendere ancora più interessante l’evoluzione del traffico aeroportuale di Capodichino sta proprio la sua crescente dimensione internazionale. Quasi il 75% degli arrivi proviene dall’estero, di cui circa un quarto da Stati extra-Ue”. “In buona sintesi, Napoli è sempre più meta privilegiata del turismo internazionale e sta diventando gradualmente più attrattiva anche per segmenti come il turismo d’affari e quello culturale. L’auspicio è che il raccordo tra aeroporto, mobilità e offerta consenta di consolidare questo trend favorevole” – ha poi concluso Lepre.