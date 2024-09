OMICIDIO FINALE, LA RICOSTRUZIONE DEGLI INQUIRENTI. ECCO COME SONO ANDATI I FATTI

1.013 Visite

Omicidio Finale, la ricostruzione degli inquirenti che indagano sul caso non si discosta di molto da quella del nostro portale. Secondo i carabinieri della compagnia di Marano, come evidenziato a più riprese da Terranostranews, la vicenda culminata con la morte di Finale è preceduta da una serie di litigi tra le parti (minacce contro U.G. e una serie di altri atti al vaglio dei militari dell’Arma), tutte originate da una storia d’amore contrastata.

Per quel che che concerne la notte in cui è morto Corrado, gli inquirenti precisano che i due giovani sullo scooter avrebbero seguito Aurelio Taglialatela, contrario alla relazione tra U.G. e la sorella. Quest’ultimo avrebbe poi scagliato un martelletto, reperito dall’interno della sella dello scooter, contro il vetro dell’auto di Taglialatela. L’investitore, accusato di omicidio volontario e tentato omicidio, avrebbe poi fatto inversione di marcia, in via Del Mare, e avrebbe travolto intenzionalmente i due amici. Finale si è schiantato contro un palo della segnaletica stradale ed è deceduto poco dopo.













