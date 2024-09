Marano, quanto fermento al Comune per quell’avviso pubblico e per quel rapporto “stretto”. Stagionali, quanti raccomandati? Consiglieri di minoranza più teneri dei grissini

386 Visite

Al Comune c’è maretta e qualche dipendente non nasconde il proprio malcontento. Anche alcuni consiglieri di Morra, in privato, si sono rivolti alla nostra redazione per segnalare alcune situazioni ritenute, a loro dire, strane o comunque meritevoli di attenzioni.

C’è un avviso pubblico, che scade il 17 settembre, che sta facendo storcere il naso a tanti. L’avviso riguarda il reclutamento di un istruttore amministrativo e di un istruttore contabile da inserire a tempo indeterminato al Comune. L’avviso è riservato esclusivamente al personale proveniente dal consorzio di bacino delle province di Napoli e Caserta. Tale avviso ha fatto scattare più di qualche ragionamento, o anche insinuazione, poiché è notorio ai più, agli addetti ai lavori in primis, dei rapporti di strettissima “amicizia” (viene definita così, ma in realtà è qualcosa di più) tra un dipendente importante e un potenziale candidato.

C’è poi l’arcinota vicenda degli stagionali nei rifiuti. L’elenco non è mai stato consegnato, nemmeno ai consiglieri che ne avevano – almeno così riferiscono – fatta richiesta. Badate bene, non si tratta di semplici stagionali: il gioco è stato orchestrato per far sì che alcuni di loro, terminato il periodo stagionale, rimanessero all’interno dell’organico della Green line. C’è un bando in itinere per l’affidamento del prossimo appalto di igiene urbana e, come avviene ogni quattro-cinque anni, qualcuno cerca di inserire i suoi per farli stabilizzare. Una tecnica già utilizzata con successo in passato. L’elenco ci è stato fornito e tra i nomi inseriti ve ne sono alcuni di chiara matrice politica e altri di natura che non la si può definire in questo contesto. Chi conosce i nomi, sa a cosa ci riferiamo. Speriamo che le forze dell’ordine vogliano approfondire la cosa. La politica tace, come sempre, e anche i consiglieri di minoranza sono ancora con la testa alle vacanze. Silenzi, silenzi, come per la scuola di San Rocco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews