“Caro Giuseppe, compare-nipote”: ora Grillo scrive a Conte. “Chiarimenti sul processo costituente”

Caro Giuseppe, ti scrivo perché, a prescindere dalle nostre divergenze di opinioni, confido che entrambi riteniamo che il processo che condurrà al voto della prossima assemblea degli iscritti debba essere improntato a criteri che assicurino parità di accesso e partecipazione». Beppe Grillo, dal suo blog, si rivolge direttamente a Giuseppe Conte per chiedere una serie di chiarimenti sul processo di della Costituente M5S. «Tenuto conto che queste mie richieste di chiarimento si riferiscono a un processo che è già in corso, ti sarei grato se volessi rispondermi con cortese sollecitudine», scrive Grillo.

Nella missiva, il garante pentastellato chiede a Conte di spiegare il meccanismo di selezione degli iscritti aventi diritto al voto, «tenuto conto che l’iscrizione ha durata annuale e si rinnova automaticamente in caso di ’login’ e ’altra attività partecipativa stabilita dal Comitato di Garanzia’». «Quanto a questa seconda modalità di rinnovo», osserva Grillo, «ho appreso che, su indicazione del Comitato di Garanzia, hai fatto inviare una comunicazione agli iscritti – suppongo solo quelli che non hanno fatto ’login’ nell’ultimo anno – per individuare coloro che hanno inteso rinnovare l’iscrizione. Al fine di valutare l’adeguatezza di questo metodo, vorrei capire meglio come si è svolta questa consultazione, avuto particolare riguardo alla data in cui è stata fatta, al termine che è stato concesso agli iscritti e all’informativa che ne è stata data sugli altri canali di comunicazione del movimento». «Una volta concluso il processo di determinazione degli iscritti» il cofondatore del M5S chiede di essere informato «del suo risultato, vale a dire: la differenza fra gli iscritti prima e dopo la consultazione». Grillo chiede inoltre di sapere «quali esponenti del movimento hanno accesso all’anagrafica degli iscritti e quali di questi hanno il diritto di inviare loro comunicazioni e proposte. In proposito», sottolinea, «ti anticipo che ritengo che fra questi debbano in ogni caso rientrare i principali organi dell’associazione, a cominciare dal sottoscritto».













