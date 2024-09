Marano, ancora mal di pancia in maggioranza? Salta il consiglio comunale

326 Visite

Ancora mal di pancia in maggioranza? Sarà l’effetto dell’avviso pubblico “contestato” per la ricerca di un dipendente ex consorzio di bacino da sistemare? Sarà l’effetto dell’inguacchio della scuola di San Rocco? Sarà forse per i soldi da destinare ai titolari dell’immobile di via Vallesana, oggetto di contenzioso con il Comune? Sarà la questione degli stagionali, su cui hanno messo occhi e mani alcuni politici ed ex politici?

Quel che è certo è che il numero legale non c’era e oggi non si è tenuto l’attesissimo consiglio comunale.













