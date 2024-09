Sport: Fi presenta in Senato progetto di riqualificazione dello stadio di Arzano

88 Visite

E’ stato presentato in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya, il progetto di riqualificazione e risanamento dello stadio di Arzano (Na). All’iniziativa, promossa dal senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, hanno partecipato il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e i senatori azzurri Dario Damiani e Claudio Lotito. “Il recupero e lo sviluppo delle infrastrutture sportive nelle nostre città è molto importante, sia per chi pratica lo sport che per chi vi partecipa – ha sottolineato Gasparri – Per questo la riqualificazione e il risanamento dello stadio di Arzano è un progetto che merita senz’altro apprezzamento. Spesso si elogia la proposta di attività sportive ma poi bisogna passare dalle parole ai fatti. E l’attuale governo di centrodestra ha già dimostrato di saperlo fare, come nel caso, più grave ed eclatante, di Caivano. Per questo il nostro impegno non si esaurisce oggi, ma andrà avanti anche con la nostra proposta sulla rigenerazione urbana. Noi di Forza Italia ci siamo e ci saremo”. “Sono nato e cresciuto ad Arzano, per questo sono fiero ed orgoglioso di annunciare questo importante progetto di riqualificazione dello stadio comunale della mia città – ha sottolineato il senatore Silvestro – Un’opportunità per tutta la comunità, che dopo dieci anni vedrà riaprire le porte del suo stadio. Ringrazio il gruppo di Forza Italia che mi ha concesso la possibilità di destinare un contributo importante a questo progetto. Noi ce la metteremo tutta affinché Arzano torni ad essere un riferimento per tutti”. Il senatore Damiani ha ricordato come “grazie all’impegno di Forza Italia, da sempre aperta all’ascolto dei territori, siamo riusciti ad individuare nella manovra finanziaria risorse importanti a favore di questo progetto. Recepire le istanze che provengono dalle realtà locali è fondamentale per evitare che tanti progetti validi finiscano per rimanere chiusi nei cassetti dei nostri Comuni”. Per il senatore Lotito, “ogni campo da calcio è un centro di aggregazione importante, perché lo sport rappresenta uno dei valori fondanti della nostra società. L’umiltà, il merito e il rispetto delle regole che si insegnano nello sport sono elementi fondamentali nella formazione dei nostri giovani. Fornire loro spazi di aggregazione, soprattutto nelle periferie, significa dare loro un’alternativa al bullismo o alle droghe. Continueremo a batterci per progetti che vadano in questa direzione, dando risposte concrete”.













