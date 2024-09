Caos voli su Napoli nord. No Fly Zone: “L’aeroporto è saturo, Manfredi si è schierato contro i cittadini”

361 Visite

Ci attendono ore rumorose, notti insonni ed aria irrespirabile, vetri che tremano, sibili e sole oscurato dai 350 aerei che solcano i cieli di Napoli ogni giorno.

L’aeroporto è saturo da oltre 15 anni, ma nessuno si espone in favore dei cittadini. Anche il giudice ordinario, pur avendo presentato un art. 700 ( procedimento d’urgenza) ha espresso dopo 1 anno un difetto di giurisdizione, in parole povere il gestore con l’appoggio incondizionato dell’Unione industriali, Regione Campania e Comune di Napoli in persona del sindaco Manfredi, preoccupato di perdere i soldi del PNRR (SIC!) hanno eccepito un difetto di giurisdizione.

In pieno relax dopo le vacanze trascorse il giudice ordinario si è espresso: il tribunale competente sulla salute umana è il Tribunale Amministrativo, il TAR, come richiesto dal gestore, dal Ministero, dall’Enac, dall’Enav, dall’Unione industriali di Napoli, dal Comune di Napoli.

La nostra salute è un problema amministrativo…..dobbiamo rivolgerci al TAR. Nelle more, dobbiamo subire la prepotenza di chi macina soldi ai danni della salute dei cittadini, il TAR deciderà, per ora siamo condannati a subire.

Meno di 6 ore di riposo, gli aerei volano fino all’ una di notte e riprendono alle 6 del mattino, salvo qualche aereo in notturna, magari della squadra del Napoli che rientra dalla trasferta. 3 milioni di napoletani sotto scacco…..ospedali, scuole, abitazioni sotto le rotte, giocano a palla avvelenata con la nostra salute.













