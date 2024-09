A Pompei sopralluogo per il G7, c’è l’ipotesi Bocelli

A Pompei, il clima è di riserbo totale mentre cresce l’attesa per il sopralluogo del ministero della Cultura, impegnato nella pianificazione della tappa del G7 che, inizialmente, era prevista nel celebre sito archeologico. Oggi si sarebbe tenuta una visita che, pur non confermata ufficialmente, ha già suscitato grande interesse tra i cittadini e i media.

Secondo indiscrezioni, una delegazione di tecnici del ministero, accompagnata dal direttore generale degli Scavi di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha effettuato una ricognizione nel centro storico e nelle aree archeologiche della città.

Intanto, notizie dal ministero della Cultura parlano di un invito esteso al tenore Andrea Bocelli. Tuttavia, non ci sono conferme circa una sua possibile esibizione durante il vertice dei sette Grandi, complice la sua già folta agenda di impegni internazionali.

Le fonti locali informano che, contrariamente a quanto si sarebbe potuto pensare, la visita agli scavi da parte delle delegazioni del G7, programmata per il 20 settembre, non è stata ufficialmente cancellata, nonostante le rivelazioni di Maria Rosaria Boccia. Le uniche certezze riguardano eventuali cambi di programma per il concerto e la cena, previsti nella storica Palestra Grande, a causa delle avverse previsioni meteorologiche.

In caso di maltempo, gli eventi si sposterebbero presso Palazzo Reale a Napoli. Le autorità locali, interpellate, rimandano ogni chiarimento al ministero della Cultura, con la speranza di ricevere dettagli sulla nuova programmazione.

«Il nostro obiettivo è garantire che l’evento si svolga nella sua forma migliore e in totale sicurezza. Attendiamo notizie ufficiali dal ministero», affermano al Comune di Pompei, palesando un certo ottimismo nonostante le incertezze.