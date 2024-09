I nuovi dati Istat: in Italia 24 milioni di occupati

54 Visite

L’Istat certifica il record dell’occupazione in Italia. Cresce il lavoro e raggiunge per la prima volta i 24 milioni di occupati, con il commento di soddisfazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

I dati Istat sul lavoro record: superati i 24 milioni di occupati

Si conferma l’aumento dell’occupazione, con il numero di occupati a luglio che per la prima volta dall’inizio della rilevazione della serie supera i 24 milioni di unità. La crescita ha coinvolto prevalentemente le donne e gli individui di tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni. Per posizione professionale l’occupazione è aumentata tra i soli autonomi mentre è calata tra i dipendenti, sia permanenti sia a termine. Il tasso di occupazione (62,3%), risulta in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto a giugno. Così l’ Istat nella nota sull’andamento dell’economia italiana. La disoccupazione a luglio è in diminuzione rispetto al mese precedente per effetto di un calo che coinvolge in particolare le donne e gli individui di tutte le classi età.













