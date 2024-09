124 Visite

Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare i suoi venti anni da presidente del Napoli con un post su X. Adora i tweet il numero uno azzurro ed è per questo che ha voluto dire la sua “cinquettando”. «E’ con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo».













