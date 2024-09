La proposta: Daspo sanitario per chi aggredisce i medici

223 Visite

C’è chi evoca l’intervento dell’esercito in ospedale e chi chiede l’uso del fermo di polizia. Ma spunta anche l’idea di una specie di daspo delle cure: per chi aggredisce medici e infermieri niente assistenza sanitaria gratuita del Servizio sanitario per tre anni (escluse le cure d’emergenza). L’ipotesi allo studio arriva da un disegno di legge appena presentato da Fratelli d’Italia ed è l’ultima clamorosa iniziativa di fronte all’escalation di aggressioni in corsia e nei pronto soccorso.