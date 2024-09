Arzano. In giro con veicoli senza assicurazione: sequestrate due vetture

142 Visite

Arzano- In giro senza assicurazione e revisione : sequestrate due vetture. Nel corso delle attività investigative finalizzate al contrasto degli illeciti ambientali in terra dei fuochi, gli agenti della polizia municipale nell’ambito di un’operazione ad ampio raggio hanno posto sotto sequestro alcune vetture. A finire nel mirino degli operatori, sono stati alcuni cittadini che si erano recati presso l’isola ecologica di via Cardarelli per conferire i rifiuti. Durante i servizi di appostamento sono stati fermati con i rifiuti ancora a bordo e, prima di scaricare sono stati controllati dagli agenti. È stato qui scoperto che gli stessi erano sprovvisti di polizza assicurativa e privi di revisione e per questo sequestrati. Gli agenti, guidati dal comandante Biagio Chiariello, hanno applicato sanzioni per oltre duemila euro ai proprietari ed il sequestro del mezzo. Non si ferma l’attività degli agenti che hanno avviato una lotta al “sacchetto selvaggio” su tutto il territorio dando ottimi risultati.

P.B.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews