Il Consiglio Comunale di Napoli torna a riunirsi: tra i temi il piano di evacuazione

208 Visite

Il Consiglio Comunale di Napoli, guidato da Enza Amato, si è riunito nuovamente dopo la pausa estiva. La seduta è stata aperta da un momento di raccoglimento in memoria di Vittorio Silvestrini, Sante Marsili e delle vittime del recente crollo a Forcella.

Tra i numerosi temi affrontati, spiccano le problematiche legate alla sicurezza, con particolare riferimento al fenomeno delle baby gang, e la necessità di censire e regolamentare gli affitti nei bassi della città, spesso irregolari e privi di contratto.

Il consigliere Aniello Esposito ha sollevato la questione del fallimento della raccolta differenziata in diverse zone della città, in particolare nei quartieri orientali e occidentali, con un focus specifico sul quartiere di Pianura.

Alessandra Clemente ha invece chiesto all’Amministrazione una tempistica precisa per la riapertura della Funicolare di Chiaia e ha sottolineato l’importanza di intervenire rapidamente per riaprire, anche parzialmente, il Parco Mascagna.

Grande risalto è stato, infine, dato relativamente al tema del Piano di evacuazione in caso di rischio sismico. Ad illustrarlo alla stampa è stato l’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Edoardo Cosenza: “In caso di preallarme i cittadini possono autonomamente recarsi presso seconde abitazioni proprie o ospiti di parenti/amici e riceverebbero comunque un contributo di autonoma sistemazione. Il piano di adattamento, per quelli che rimangono, invece, prevede due alternative: l’allontanamento con mezzi propri oppure con un supporto veicolare. Teniamo presente che su 286 mila cittadini del comune di Napoli che si trovano in zona rossa vi sono circa 200 mila automobili. Il piano prevede la possibilità che queste 200 mila vetture raggiungano i gate di pertinenza nell’arco delle 48 ore. Per chi non può muoversi con i propri mezzi è, altresì, prevista la possibilità di usufruire delle 29 linee di trasporto pubblico locale”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews