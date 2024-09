E’ morta Greta, la bambina operata di tumore in Thailandia e riportata in Italia con un volo militare

203 Visite

È morta a soli 9 anni per una malattia oncologica fulminante. Non ce l’ha fatta la piccola Greta, la bambina che lo scorso marzo venne operata in Thailandia dove si trovava in vacanza con i genitori. La piccola avvertì un’emicrania durante il viaggio in aereo. Arrivata a Phuket era subito stata sottoposta a esami medici. I primi accertamenti dei medici fecero emergere un tumore al cervello, difficile da curare.

Dopo un intervento chirurgico d’urgenza, per stabilizzare le sue condizioni, Greta era stata rimpatriata con un volo dell’aeronautica militare. Arrivata all’aeroporto di Ciampino il primo aprile, Greta era stata subito trasferita presso il reparto di Neuro-oncologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove è rimasta fino allo scorso 30 agosto, quando è stato dichiarato il decesso.

A dare notizia della morte della bambina di nove anni è stato il IV municipio con un post su Facebook. “Il Presidente, La Giunta, il Consiglio e i dipendenti del IV Municipio si stringono al dolore della famiglia Teseo-Russo per la scomparsa della piccola, grande guerriera Greta. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e ci uniamo al dolore delle dipendenti dell’asilo nido del IV Municipio Baby 2000, della comunità scolastica dell’IC Balabanoff e di tutto il quartiere di Colli Aniene”.













