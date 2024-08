M5s, il partito nato per rivoluzionare la politica oggi ridotto a una guerra tra bande

268 Visite

Dopo Silvio Berlusconi la vera novità politica in Italia è arrivata con Gianroberto Casaleggio . L’uomo della televisione era stato sostituito dall’uomo della rete. E, credetemi, Berlusconi sapeva nel 2013 che lui ormai era il passato, mentre Casaleggio il futuro. Il medium è il messaggio. Ma Casaleggio da solo, con il carattere che aveva, non ce l’avrebbe mai fatta in politica: da qui l’incontro con Beppe Grillo, il frontman del Movimento.

Grillo, col passare degli anni però, non ne ha imbroccata una: il governo con Salvini, il governo con il Pd, la scelta di puntare forte sul democristiano Di Maio e poi su Conte. Quel che è accaduto, per molti versi, una sua responsabilità.