Zelensky annuncia un piano per la fine del conflitto con la Russia: sarà presentato a Biden

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’intenzione di proporre un piano per porre fine alla guerra con la Russia, un conflitto che dura ormai da due anni e mezzo. Questo progetto, che punta a mettere fine alle ostilità, sarà sottoposto al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

L’obiettivo di Zelensky è avviare un dialogo con Mosca, ma da una posizione di forza per l’Ucraina. Il presidente ucraino ha inoltre dichiarato che il piano verrà presentato anche ai due principali candidati alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre: la vicepresidente democratica Kamala Harris e l’ex presidente repubblicano Donald Trump.

Il presidente ucraino ha inoltre espresso la speranza di poter visitare gli Stati Uniti a settembre, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l’intenzione di incontrare Biden per illustrare il piano.

Zelensky ha sottolineato che, per avviare un negoziato con la Russia, è fondamentale che Mosca non imponga i termini dell’accordo di pace: “Non ci possono essere compromessi con Vladimir Putin. Al momento, qualsiasi dialogo è inutile, poiché lui non ha intenzione di trovare una soluzione diplomatica”.