Nuovo collegamento per l’aeroporto di Napoli: Air Canada annuncia voli diretti per Montreal

L’aeroporto di Napoli si prepara a un’importante novità per l’estate 2025: l’introduzione di un volo diretto non-stop per Montreal, operato dalla compagnia aerea di bandiera Air Canada. Il primo volo dal Canada atterrerà a Napoli il 16 maggio 2025, seguito il giorno successivo dal volo inaugurale in partenza dal capoluogo campano.

Il collegamento sarà operato quattro volte a settimana con un Boeing 787-8, con partenze da Montreal il martedì, mercoledì, venerdì e sabato, e voli di ritorno da Napoli il mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Gli orari previsti vedranno l’arrivo del volo Air Canada a Napoli alle 9:30, con ripartenza alle 11:15, per un arrivo a Montreal alle 14:35. La partenza dall’aeroporto Trudeau di Montreal sarà alle 19:00.

Secondo quanto riportato da Aeroroutes, Air Canada ha anche annunciato la ripresa dei servizi aerei per Praga e l’introduzione di un nuovo volo per Porto nel 2025