La voce dei cittadini. Marano: “Insetti e topi dai terreni colti, ma a chi bisogna rivolgersi per ottenere un aiuto?”

Egregio direttore, Le scrivo questa lettera perché sono stufa di elemosinare un po’ di civiltà in questo Paese. Dove abito io, alla Via Corree di Sopra 32, ci sono due terreni incolti, erbacce che a momenti arrivano sul mio balcone, tra insetti, topi, e qualche carcassa di animale morto spesso con questo caldo siamo costretti a stare chiusi in casa di sera. Ho allertato la Polizia Municipale ma non vi è traccia né soluzione. Sono disperata: ieri la mia cucina era invasa da questi insetti. A chi devo rivolgermi, al Padreterno?