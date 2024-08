Marano, smaltimento rifiuti ingombranti e inerti: si procede da anni di sei mesi in sei mesi e viene scelta sempre la stessa ditta. E’ normale?

135 Visite

Dal 2021 ad oggi il Comune di Marano effettua affidamenti diretti, procedure negoziate con un numero ristretto di operatori e procedure aperte, quasi sempre a carattere semestrale, per il servizio di smaltimenti dei rifiuti ingombranti e degli inerti e per il conferimento delle frazione organica presso gli impianti dedicati allo smaltimento.

Vuoi per scarso interesse da parte degli operatori economici o, chissà, per volontà dei responsabili del procedimento, vuoi per maggiore esperienza nel settore, a vincere e ad essere scelta è sempre o quasi sempre la società Ambiente Italia Srl.

Proprio qualche giorno fa l’Ufficio Tecnico ha effettuato due affidamenti diretti, in favore della società AMBIENTE Italia Srl di Salerno, uno per 44.000 mila euro e il secondo per 4.400,00 euro. Il primo riguarda lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, il secondo lo smaltimento degli inerti. Nelle determine si fa riferimento all’iscrizione della società nella white list della Prefettura di Salerno, ma da un rapido consulto sul portale dell’UTG di Salerno, l’impresa non risulterebbe presente. Sicuramente gli uffici avranno maggiori elementi per attestarlo, ma al seguente link: https://www.utgsa.it/whitelist/elencoditteiscritte.php digitando il nome dell’impresa nulla risulta.

Proprio un anno fa l’ANAC ha ribadito che “non si possono affidare ripetutamente alla stessa impresa commesse che rientrano nello stesso settore di servizi. Nell’atto del presidente del 13 settembre 2023 è stato definita illegittima la gestione, da parte di un comune della provincia di Caserta, del servizio di recupero, trattamento e riciclo della frazione organica dei rifiuti ricorrendo sempre alla stessa azienda dal 2020 ad oggi mediante ripetuti affidamenti diretti e proroghe.

Detto modus operandi, caratterizzato da affidamenti di 6 mesi in 6 mesi, tra l’altro effettuati a favore della stessa ditta, per più volte, nel corso degli ultimi anni, si è verificato sia sotto la gestione Visconti, la gestione Commissariale e ora anche durante l’Amministrazione Morra.

La domanda che dovrebbe sorgere spontanea è la seguente: perchè non si indice una gara pluriennale per l’affidamento dello smaltimento dei rifiuti ingombranti, inerti e per il conferimento della frazione organica presso i siti di stoccaggio, piuttosto che ricorrere a procedure di breve durata, che molto probabilmente, non garantiscono continuità, affannano l’ufficio che deve sempre preparare atti e sono anche anti economiche per l’Ente.

Quali sono le motivazioni alla base di questa scelta: ci sono problemi di bilancio? Ci sono problemi con il servizio? E’ una scelta degli uffici? E la politica in tutto questo, che dovrebbe garantire il controllo e gli indirizzi, cosa fa? E’ al corrente di ciò che avviene sul fronte dell’igiene urbana?













