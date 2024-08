Cos’è il Clostebol, lo steroide anabolizzante a cui è risultato positivo Sinner

373 Visite

Il nostro “gioiello” italiano del tennis, il numero uno al mondo Jannik Sinner, può dormire sonni tranquilli. È stato infatti dichiarato innocente in seguito ad un’indagine condotta dall’agenzia internazionale per l’integrità del tennis (Itia) , dopo essere stato trovato positivo a un controllo antidoping lo scorso mese di aprile. Nel suo sangue erano state rinvenute tracce di Clostebol per meno di un miliardesimo di grammo, dovute ad una contaminazione da parte del suo massaggiatore che aveva usato una crema che lo conteneva per curare una ferita al dito. Ma perché questo tipo di sostanza è considerata vietata nello sport?

Che cosa è il Clostebol

Fa parte di un gruppo di medicinali chiamati steroidi e viene molto usato per guarire le lesioni della pelle perché combatte le infezioni causate da batteri. Solitamente viene utilizzato in forma di pomata o collirio come Clostebol Acetato – ma esiste anche in versione inoculabile – per la sua grande capacità di rigenerazione del tessuto cutaneo fungendo da anabolizzante, ovvero favorendo la stimolazione della produzione di molecole complesse quali lipidi e proteine.

In questa forma è un medicinale molto utile e di largo consumo, ma per quanto riguarda l’ambito dello sport è assolutamente vietato. Il suo uso ha portato alla sospensione di vari atleti tra cui Freddy Galvis dei Philadelphia Phillies nel 2012, di Dee Gordon dei Miami Marlins nel 2016, dell’atleta olimpica Viktoria Orsi Toth nel 2016, e del calciatore di Serie A José Luis Palomino dell’Atalanta, perché vietato dall’Agenzia mondiale antidoping.

Perché è considerato doping

Già molti anni fa veniva utilizzato dagli atleti della Repubblica Democratica Tedesca per aumentare le prestazioni fisiche. Chimicamente è simile al testosterone, a variare è solo la presenza di un atomo di cloro. È stato sviluppato principalmente con l’obiettivo di sfruttare le sue capacità di costruzione muscolare riducendo al contempo il potenziale di reazioni androgene avverse spesso osservate con altri steroidi.

Sebbene la sua efficacia e il suo profilo di sicurezza siano stati esplorati in vari contesti clinici, i suoi progressi sono stati ostacolati a causa del potenziale uso improprio nel miglioramento delle prestazioni atletiche.

Come agisce

Questo perché uno dei meccanismi principali del Clostebol acetato è la sua influenza sulla ritenzione di azoto. L’azoto è un componente fondamentale degli aminoacidi, che sono gli elementi costitutivi delle proteine. Promuovendo questo bilancio positivo, il farmaco migliora la capacità del corpo di sintetizzare le proteine, portando ad un aumento della massa muscolare e della forza.

Inoltre grazie alla sua interazione con i recettori degli androgeni, localizzati principalmente nel tessuto muscolare, viene avviata una cascata di eventi molecolari che promuovono la sintesi proteica, oltre come detto alla ritenzione dell’azoto, processi chiave nella crescita e nella riparazione muscolare.

A differenza di altri steroidi anabolizzanti, Clostebol Acetate è progettato per produrre un rapporto anabolico-androgeno più favorevole, promuovendo la crescita muscolare (effetti anabolici) e riducendo al minimo gli effetti mascolinizzanti o virilizzanti (effetti androgeni). Grazie all’unione con l’Acetate, Clostebol consente quindi un rilascio più lento e un’azione prolungata del farmaco, aumentandone il potenziale terapeutico. L’aumento dell’ossigenazione dei tessuti E ancora, influisce anche sulla produzione e sul rilascio di eritropoietina , un ormone responsabile della produzione di globuli rossi che aumentando, migliora l’apporto di ossigeno ai tessuti, migliorando la resistenza e riducendo l’affaticamento . Questo meccanismo è vantaggioso non solo in ambito medico ma anche per gli atleti che cercano prestazioni e recupero migliori.













