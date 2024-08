Sanremo 2025, il regolamento e tutte le novità

267 Visite

Devo prima pensare al regolamento, poi ai giovani, quindi ascoltare migliaia di brani e selezionare. Mi sembra che la strada sia lunga», aveva detto lo scorso giugno Carlo Conti, scandendo le tappe della marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo 2025, che dall’11 al 15 febbraio segnerà il suo ritorno all’Ariston in qualità di padrone di casa, per archiviare l’era Amadeus e aprire un nuovo ciclo. La strada è ancora lunga, ma da oggi, con la pubblicazione del regolamento del Festival che sarà, lo è un po’ di meno.

Con una promessa: «La musica, le canzoni, al centro dello spettacolo e la ricerca di talenti, in un dinamico e divertente show televisivo». 24 i big in gara, 4 – come già annunciato – i giovani della categoria “nuove proposte”, che a differenza dei Festival di Amadeus sarà una gara a parte rispetto a quella dei campioni. Un ridimensionamento rispetto ai cast-kolossal dell’era Amadeus. Le canzoni potranno essere fatte ascoltare a Carlo Conti e al suo staff fino al 26 novembre, poi dal 29 novembre ogni giorno sarà buono – si legge dal regolamento – per annunciare il cast dei big in gara. L’annuncio dovrebbe essere fatto in via “istituzionale” al Tg1 (all’inizio di dicembre), proprio come per i Festival di Amadeus e i big dovrebbero essere presenti al Teatro del Casinò di Sanremo il 18 dicembre in occasione della finale di Sanremo Giovani. Confermata la gara delle cover, al venerdì: ma i risultati delle votazioni di quella serata, nel corso della quale i big in gara potranno esibirsi insieme ad ospiti, non influiranno sulle votazioni complessive delle varie serate, come se quella delle cover fosse una serata speciale a sé stante. Altra novità riguarda la finalissima del sabato sera: una volta individuati i cinque artisti che si contenderanno la vittoria della kermesse i punteggi delle votazioni delle varie serate non veranno azzerati, ma andranno a sommarsi a quelli delle votazioni della finalissima. A proposito di giurie, Conti conferma le tre componenti dell’ultimo Festival di Amadeus: quella del pubblico da casa tramite il televoto, quella delle radio e quella della sala stampa, tv e web. E come avvenuto per l’ultima edizione, la Rai “blinda” il vincitore: fino al 18 febbraio non potrà partecipare a programmi tv trasmessi da emittenti diverse dalla Rai. «Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato», aveva detto l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio rispondendo alle polemiche sollevate da Fabio Fazio, passato a Discovery con il suo “Che tempo che fa”.

Ecco, nel dettaglio, come si svolgeranno le serate:

Prima serata (martedì 11 febbraio)

Nella prima serata (il martedì) si esibiranno i 24 Campioni in gara e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Seconda serata (mercoledì 12 febbraio)

Durante la seconda serata (il mercoledì) si esibiranno 12 Campioni, che saranno votati dal pubblico – attraverso il Televoto – e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %. Per le Nuove Proposte, si affronteranno 2 artisti in una prima semifinale, giudicati invece dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, determinando così il primo finalista.

Terza serata (giovedì 13 febbraio)

Identico il meccanismo e lo svolgimento della terza serata (il giovedì), in cui avrà luogo anche la seconda semifinale tra le altre 2 Nuove Proposte, individuando così il secondo “giovane finalista”.

Quarta serata (venerdì 14 febbraio)

La quarta serata (il venerdì) sarà dedicata alle “Cover”: i cantanti in gara, affiancati da un artista Ospite, re-interpreteranno una canzone edita, tratta dal repertorio italiano ed internazionale. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie: Televoto del pubblico, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%, dando luogo ad una autonoma classifica di Serata dei 24 Artisti. Il primo classificato sarà il vincitore della Serata delle Cover. Sempre nella quarta serata, si svolgerà la finale per la categoria Nuove Proposte fra i due contendenti qualificatisi nelle serate precedenti. Le 2 canzoni/artisti saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33% sul risultato complessivo della votazione.

Quinta serata (sabato 15 febbraio)

Nella finalissima della quinta serata (il sabato) verranno dapprima eseguite nuovamente le 24 canzoni in gara, che saranno votate dalle 3 Giurie ancora una volta con un peso di Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%. Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e quindi una classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara. Le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. Saranno dunque riproposte le 5 canzoni finaliste e nuova votazione – con stesse modalità per le tre Giurie. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata), così come risultante nella classifica generale parziale stilata in Serata, al fine di determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni/Artisti e quindi una classifica finale delle stesse 5 canzoni/Artisti, così da incoronare il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.













