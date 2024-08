Affondato in meno di 60 secondi: l’inchiesta e i tanti dubbi sul Bayesian

548 Visite

Il Bayesian è affondato in appena 60 secondi, la scialuppa autogonfiabile del mega yacht si è attivata automaticamente non appena l’acqua ha toccato l’involucro e questo ha permesso a quindici delle ventidue persone a bordo di salvarsi dal naufragio.

Sono appena iniziate le indagini sul naufragio della barca a vela Bayesian, affondata in pochi minuti per via di una tromba d’aria che l’ha investita a poche centinaia di metri da Porticello, nei pressi di Palermo. A bordo dello yacht di 56 metri affondato in circa 60 secondi, così come mostra un video trasmesso da Tgr Rai Sicilia ora nelle mani degli inquirenti, vi erano 22 persone, 10 membri dell’equipaggio e 12 ospiti. Risultano disperse 6 persone, anche se dopo 48 ore di ricerche ci sono poche speranze di ritrovarle vive. Tra loro anche l’armatore Mike Lynch, il “Bill Gates d’Inghilterra.”













