Villa Literno. Carambola tra auto, moto e scooter: un morto e sette feriti, tra cui una ragazza incinta

Gravissimo incidente stradale nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto a Villa Literno (Caserta). Si sono scontrati quattro mezzi – due auto, uno scooter Scarabeo Aprilia e una moto 125 – e una persona è morta. Sono invece sette i feriti.

Come si legge su CasertaNews, a perdere la vita è stato il conducente dello scooter, uno straniero senza documenti. Con lui viaggiava un altro ragazzo, che è stato trasportato all’ospedale di Aversa in codice rosso. Sono rimasti feriti anche due 18enni che erano sulla moto, e altri quattro giovani che viaggiavano sulle due auto coinvolte nell’incidente. Hanno tutti tra i 17 e i 20 anni e tra loro c’è una ragazza incinta. Spetta ai carabinieri accertare le cause dell’incidente. La salma della vittima, al momento non ancora identificata, è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per accertamenti. Qualche mese fa nella stesso tratto di strada hanno perso la vita tra ragazzi.













