Lunedì 12, Thierry Breton, commissario dell’Unione europea per il Mercato interno, ha lanciato un avvertimento senza precedenti a Elon Musk, secondo cui l’intervista di lunedì all’ex presidente Donald Trump sulla piattaforma di social media X potrebbe entrare in conflitto con le nuove e radicali leggi online dell’Ue volte a limitare i contenuti dannosi…

Nella lettera, Breton ha scritto dell’evento in diretta programmato che si terrà su X tra Musk e Trump. Ha sottolineato il dovere di Musk nei confronti della legge del blocco (Ue, ndr) come grande piattaforma online per bilanciare la «libertà di espressione» con «l’amplificazione di contenuti dannosi» che potrebbero «generare effetti dannosi sul discorso civico e sulla sicurezza pubblica».

Un francese vuole imbavagliare il dibattito elettorale americano

Breton ha un tempismo perfetto per il suo tentativo di intervento, dato che quest’anno segna l’80° anniversario del D-Day, quando gli americani iniziarono a liberare il suo Paese dal nazismo, e il 75° anniversario della creazione della Nato, quando gli americani accettarono di impedire che la Francia e altri Paesi europei venissero conquistati dal comunismo sovietico. Forse Breton potrebbe consultare la storia dei due grandi terrori totalitari e gli effetti dannosi che hanno avuto sul discorso civico e sulla sicurezza pubblica. Potrebbe riflettere sul perché anche loro hanno cercato di limitare la libertà di espressione.













