Esplosione in un trullo: morto il 55enne intrappolato sotto le macerie. Grave una donna

Esplosione a Cisternino, in provincia di Brindisi, dove è crollato parzialmente un trullo, tipica costruzione della campagna pugliese. L’incidente si è verificato alle 8.25 di oggi, domenica 11 agosto.

Dopo oltre tre ore di scavi e ricerche, è stato trovato morto il 55enne rimasto intrappolato sotto le macerie: vano ogni tentativo di rianimarlo. All’interno del complesso c’erano in totale quattro persone: due originarie di Barletta e due del Barese. In ospedale in codice rosso è stata trasferita una 53enne, probabilmente la moglie della vittima.

Alla base del crollo, stando alle prime indicazioni, potrebbe esserci una fuga di gas. Sul posto oltre ai pompieri ci sono l













