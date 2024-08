Napoli, Piazza Dante: 14enne senza casco affronta i carabinieri. “Già mi hai fermato. Che c… vuoi da me!”

367 Visite

Avere 14 anni, passeggiare con lo scooter senza casco nell’area pedonale di piazza Dante con in tasca un coltello per sentirti più forte. La spavalderia marcia di un ragazzino dal volto già noto alle forze dell’ordine che affronta il Carabiniere. “Già mi hai fermato. Che c… vuoi da me!”.

E’ notte e i carabinieri della compagnia Napoli centro sono impegnati in un servizio di controllo straordinario tra la movida di Chiaia e del centro storico.

Piazza Dante nel mirino con un target ben preciso: i giovani centauri indisciplinati.

Arrivano due ragazzi, avranno sui 14 anni, ed entrambi non indossano il casco. L’Alt è ineluttabile ma i due sullo scooter vivono in un mondo al contrario.

Chi guida “precipita” con lo scooter addosso ai carabinieri per poi darsi alla fuga. Inizia un inseguimento a piedi non semplice per le vie del centro con il ragazzo che mentre corre getta un coltello a serramanico (poi raccolto dai carabinieri n.d.r.). La fuga termina solo nell’impervia via salita Tarsia. Il 14enne viene bloccato e lui prova più volte a divincolarsi. In quei momenti l’arroganza e la sfrontatezza non terminano ma addirittura la situazione degenera. Il ragazzino insulta e minaccia un carabiniere. Parole grosse nei confronti del graduato “responsabile” di averlo denunciato qualche mese prima per il possesso di un manganello telescopico.

I militari non si scompongono e dopo aver denunciato il 14enne per porto abusivo di arma bianca, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, sequestrano il coltello e attendono i genitori.

Arriva il padre del minore e la mortificazione di un uomo addolorato per quanto successo porta tutti a rimanere in un silenzioso rispetto. Rimproveri, un paio di sberle al figlio e le scuse del genitore ristabiliscono un equilibrio di civiltà. I carabinieri sequestrano lo scooter. L’altro ragazzino viene affidato anche lui ai propri genitori.

Riprendono i controlli e sempre a piazza Dante i carabinieri denunciano un altro minorenne e due maggiorenni per guida senza aver mai conseguito la patente. Saranno alla fine 15 i centauri indisciplinati senza casco sorpresi nell’area pedonale.

Continua la lotta ai parcheggiatori abusivi con 5 persone – già sottoposte a Dacur – sorprese nell’attività illecita tra via Cesare Battisti e Piazza Matteotti.













