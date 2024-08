NAPOLI. Sesta Municipalità. Pd: “Su commissioni a rischio la stabilità politica”

83 Visite

“La scelta, di una parte della maggioranza della 6ª municipalità di Napoli e sostenuta e avallata dal Presidente, di escludere i partiti di maggioranza relativa (Pd e M5S) dalle presidenze di commissione non può essere sottovalutata né lasciata passare in silenzio. La rappresentanza popolare non può essere mortificata in questo modo” – è quanto dichiara in una nota Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico.



“Questa esclusione, la cui paternità politica è da imputare al Presidente, apre uno scenario di instabilità politica che va ad aggravare ulteriormente un quadro già compromesso dalla gestione amministrativa insufficiente della giunta municipale. La mancanza di inclusività e di rispetto nei confronti del PD, non solo danneggia il dialogo e la cooperazione, necessari per un governo locale efficace, ma rischia anche di paralizzare l’azione amministrativa, con gravi ripercussioni per i cittadini. È fondamentale che venga immediatamente ristabilito un percorso di dialogo e collaborazione, nel rispetto delle forze politiche che rappresentano la maggioranza dei cittadini” – conclude l’esponente Dem.













