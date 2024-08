Marano, il caso strisce blu e non solo. Cittadini in rivolta perché i servizi sono iper scadenti e tasse e tributi aumentano da anni. E’ una spirale da cui non si esce più

167 Visite

Si parla tanto, spesso, in questi ultimi giorni, di ampliamento degli stalli per le strisce blu. Un tema importante, sentito dalla cittadinanza, per il quale è giusto dibattere. Poche, troppe, mancano gli abbonamenti per i residenti? Tutto può essere migliorato e bene farebbe l’amministrazione a darsi una mossa.

Il punto vero, in città, è però un altro. A Marano, negli ultimi 6-7 anni, è aumentato tutto, anche a causa delle condizioni di dissesto finanziario in cui versa il Comune. I politici amministrano male, poi a pagarne dazio sono comunque i cittadini.

E’ aumentata la Tari, l’acqua, lo stadio comunale è chiuso, non ci sono spazi di aggregazione vera, le strade sono un colabrodo, l’acqua è una croce, soprattutto d’estate e in tanti faticano ad approvvigionarsi, dei nuovi loculi ancora nessuna traccia, le strade sono sempre chiuse e mal ridotte, furti e rapine sono in costante aumento, la raccolta rifiuti lascia a desiderare, la pubblica illuminazione è carente e il Comune rischia l’ennesimo scioglimento.

Il punto è questo: a fronte di servizi pessimi, paghiamo imposte e tasse elevatissime. I servizi sono pessimi, ma i rincari sono sempre all’ordine del giorno. La gente vorrebbe pure pagare, ma se i servizi fossero adeguati. Invece a Marano quasi nulla, anzi nulla funziona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews