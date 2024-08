Cercola Aderisce alla campagna I.C.A.N. di Greenpeace

49 Visite

Greenpeace Italia, con il supporto dei volontari dei Gruppi Locali, sta portando avanti una campagna rivolta alle amministrazioni locali per chiedere ai Comuni italiani di aderire all’Appello delle città di ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Premio Nobel 2017), in sostegno del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW).

“Le nostre città sono profondamente preoccupate per la grave minaccia che le armi nucleari rappresentano per le comunità di tutto il mondo”, si legge nell’Appello ICAN. “Crediamo fermamente che i nostri cittadini abbiano il diritto di vivere in un mondo libero da questa minaccia. Qualsiasi uso di armi nucleari, sia deliberato che accidentale, avrebbe conseguenze catastrofiche, di vasta portata e di lunga durata per le persone e l’ambiente. Pertanto, sosteniamo il Trattato per la proibizione delle armi nucleari e invitiamo i nostri governi a firmarlo e ratificarlo”.

Dall’inizio di questa campagna, il Gruppo Locale di Napoli ha contattato consiglieri comunali di diverse amministrazioni e nella giornata di ieri, 31 luglio 2024, c’é stata la prima adesione alla campagna da parte del comune di Cercola.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews