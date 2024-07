Marano, festa alla Casa della Gioia. Raid in strada, auto dei fedeli vandalizzate

Gentile direttore, frequento la parrocchia di San Castrese, ieri siamo stati alla festa di beneficenza organizzata alla Casa della Gioia ed è capitato un fatto davvero increscioso sono state danneggiate più auto (sono stati distrutti i vetri e rubati oggetti di valore come strumenti musicali e attrezzature da equitazione). Le persone che da anni sono attive in parrocchia mi dicevano che non è la prima volta che si sono verificati questi eventi e proprio in occasione di manifestazioni alla Casa della gioia. Due o tre sorelle di comunità, che hanno subito i danni, presenteranno una denuncia.