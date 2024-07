TORNA IN LIBRERIA PIETRO TRECCAGNOLI CON “CARTOLINA DA NAPOLI”

159 Visite

Passeggiate nella città nascosta per Pietro Treccagnoli che racconta Napoli nel suo ultimo libro

Napoli. Grande ritorno nelle librerie italiane per il giornalista Pietro Treccagnoli con il libro “Cartolina da Napoli”. Pubblicato dalla storica casa editrice napoletana Giannini Editore è il numero 18 della ormai nota collana Sorsi, costituita da libri piccolissimi nel formato (A6) e nel prezzo (6,00 euro), che raccontano storie, curiosità e brevi narrazioni che rinvigoriscono lo spirito proprio come una tazzina di caffè.

Napoli è una città che va sfogliata come un libro di pietra, da schiudere e da leggere con occhi sempre nuovi, ogni giorno, perché ogni giorno si possono scoprire angoli che la città custodisce come segreti in uno scrigno di tufo e salsedine. Napoli, nonostante la maschera di metropoli sfacciata sempre sul palcoscenico della vita, è una città che si nasconde e che protegge la sua vera natura. Pietro Treccagnoli, con le sue passeggiate, vi accompagna dove Napoli non è più un luogo comune e dove è meraviglioso smarrirsi.

Pietro Treccagnoli, giornalista, ha lavorato per circa quarant’anni a “Il Mattino” di Napoli, prima di andare in pensione. Attualmente collabora con il “Corriere del Mezzogiorno”. Ha pubblicato una dozzina di libri, quasi tutti su Napoli, dove vive. Ama camminare per le strade della sua città.













