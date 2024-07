165 Visite

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito al crollo verificatosi nella Vela Celeste di Scampia nel quale una persona è morta e tredici sono rimaste ferite, ha riunito il centro coordinamento soccorsi per le prime attività necessarie ed urgenti tra cui anche il coordinamento delle forze di polizia per cinturare e mettere in sicurezza l’area.













