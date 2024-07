De Luca, ancora polemiche: mezzo milione di euro per il compleanno di Sophia Loren

171 Visite

Sarà una festa “in grande” quella dedicata alle celebrazioni dei 90 anni di una delle attrici più importanti dell’Italia e non solo, Sophia Loren. A deciderlo è stato il presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca, il quale ha spiegato: “Per la dignità della Campania, di Napoli e dell’Italia, la Regione ha accantonato un fondo per rendere possibili eventuali celebrazioni anche con ospiti di livello internazionale per l’anniversario di Sophia Loren”. Ma de Luca ci va cauto e assicura che al momento “non è deciso nulla”, ha detto ieri il presidente della Regione in riferimento alle polemiche dei giorni scorsi sull’iniziativa. La cifra da destinare è di circa 500mila euro. Insomma, mica bruscolini.

Per il governatore, Sophia Loren è un’artista “il cui volto e la cui arte parlano dell’Italia nel mondo – ha sottolineato De Luca – è una disponibilità che abbiamo deciso di accantonare se, parlando con la famiglia e con i rappresentanti della Loren, si determina un evento di livello internazionale. Ci sembrava doveroso creare almeno la disponibilità finanziaria, poi se si farà, se ci saranno eventi lo verificheremo nelle prossime settimane, ma mi sembra che sia un motivo per ringraziare la Regione e non per fare polemiche inutili”, ha concluso De Luca.













