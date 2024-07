Napoli, feriti da accoltellamento e colpi d’arma da fuoco: il bilancio

I Carabinieri intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale CTO. Poco prima il personale del 118 aveva soccorso a piazza Cavour un 20enne incensurato del quartiere Stella. Il ragazzo presentava una ferita da colpo d’arma da fuoco all’addome. La vittima è stata trasferita in sala operatoria e ricoverato, ha terminato l’operazione un’ora fa ed è fuori pericolo. Dai primi accertanti effettuati dai carabinieri della compagnia Napoli Stella sembra che il 20enne, poco prima, fosse a bordo di una moto in compagnia di un amico al momento non ancora rintracciato. Mentre i 2 erano a via Foria sarebbero stati avvicinati da sconosciuti centauri che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero sparato al 20enne. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Napoli Stella.