Pozzuoli: carabinieri nella movida e nei lidi. Una persona arrestata e due imprenditori denunciati

Questa notte a Pozzuoli i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nelle zone della movida.

Durante le operazioni a finire in manette è stato il 26enne Francesco Coppola*, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato notato cedere diverse dosi a dei clienti ed è stato fermato. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e diverse aree comuni utilizzate dal 26enne come deposito.

Rinvenuti e sequestrati 228 grammi di hashish, 350 grammi di marijuana e 34 grammi di cocaina.

Controlli anche nei lidi di via Sibilla. I militari hanno denunciato un imprenditore 50enne titolare di uno stabilimento balneare. L’uomo aveva organizzato una serata di musica per un intrattenimento “danzante” senza alcuna licenza. L’area e la strumentazione utilizzata sono stati sequestrati.

Stessa sorte per un altro imprenditore, 55enne, proprietario di un altro lido.

Nella notte i carabinieri hanno denunciato anche un 59enne incensurato. Nell’auto dell’uomo è stata trovata e sequestrata una mazza da baseball.

*nato a Napoli il 16/05/1998













