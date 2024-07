203 Visite

In serata, a Giugliano in Campania, i carabinieri della Stazione di Varcaturo sono intervenuti in una traversa di via Carrafiello, poiché un anziano ha investito e ucciso una persona, un 70 enne, con la propria autovettura. L’investitore è con i militari dell’Arma.













