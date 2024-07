11 luglio 2024, Napoli ricorda Raffaele Granata e tutte le vittime innocenti

530 Visite

La Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, in collaborazione con il Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, Libera e FAI, ha organizzato per giovedì 11 luglio 2024 un momento celebrativo in memoria di Raffaele Granata, vittima innocente di camorra, imprenditore che si oppose alle richieste estorsivo dei clan, nel sedicesimo anniversario della sua uccisione, e in memoria di tutte le vittime innocenti di reato della Regione Campania. L’evento sarà composto da quattro momenti:

alle 17:00, presso la sede di Pol.i.s. ( via Raffaele De Cesare, 28 ) si terrà un ricordo di Raffaele.

Alle 17:45 presso la “ Stele della Memoria ” in via Cesario Console, recentemente oggetto di restyling, un breve momento istituzionale con il ricordo dei nomi di ciascuna vittima innocente.

Alle 18:30, presso la vicina Chiesa di Santa Lucia a Mare, il presidente di Pol.is., don Tonino Palmese, presiederà una liturgia eucaristica per le vittime innocenti di reato.

Alle 19:30, nuovamente nella sede della Fondazione, si terrà un momento conviviale dove si potranno gustare i prodotti realizzati dalla Cooperativa Eva, operante su un bene confiscato alla criminalità organizzata.













