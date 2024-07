Napoli, piazza Garibaldi: operazione gruppo interforze

L’attività ha consentito di identificare diversi soggetti, di cui alcuni denunciati a vario titolo.

Nel corso del servizio gli operatori hanno sequestrato diverse quantità di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato e diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana; sono state, altresì, sanzionate alcune persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed altre invece per violazione delle no del Codice della Strada elevando complessivamente sanzioni per oltre 30mila euro.

Ancora, sono stati controllati diversi esercizi commerciali della zona e, per uno di questi, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività per irregolarità igieniche nel laboratorio e assenza di documentazione di autocontrollo con sequestro amministrativo di 20kg di pane privo di etichetta di rintracciabilità.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dei Commissariato Vicaria e Vasto-Arenaccia, dei cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile, delle U.O.P.I. e della Polizia Scientifica; dei Carabinieri Nucleo Investigativo di Napoli, Compagnia Napoli Stella, Nas, Reggimento Campania e Nucleo Radiomobile di Napoli, nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, il Nucleo Pef Napoli, personale del 2^ NOM Napoli, del Gruppo Torre Annunziata e Giugliano in Campania.

L’attività in questione ha visto la partecipazione di personale della Polizia Locale ed è stata vigilata dall’alto da un elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato.