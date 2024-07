Ilaria Salis. Papa (Lega Giovani Napoli): “Presentata nella V Municipalità e al comune di Napoli” mozione contro le occupazioni abusive

270 Visite

Salis, Emanuele Papa (Lega Giovani Napoli): “Presentata nella V Municipalità e al comune di Napoli” mozione contro le occupazioni abusive, basta scuse per i furbetti sulle spalle dei napoletani onesti.”

“ Abbiamo presentato oggi- scrive in una nota il coordinatore della lega giovani di Napoli – una nota contro i furbetti dell’abusivismo. Con Ilaria Salis la sinistra sta cercando di normalizzare l’occupazione delle case popolari: noi condanniamo questo atteggiamento criminale. Una casa si affitta o si compra, se ne si ha la possibilità, o ci si mette in graduatoria se in difficoltà. Con questa mozione, lanciata dall’On.Luca Toccalini, vogliamo stigmatizzare la solita filosofia dei centri sociali e vedere cosa risponderanno i sindaci e i presidenti di municipalità di sinistra: sono per la legalità o assumeranno la posizione della compagine Verdi-Sinistra italiana che fa parte della maggioranza dell’ attuale amministrazione?”













