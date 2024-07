Marano, il racconto: “Ladri d’auto in azione mentre ero al mercato, pericolo scampato, ma che rabbia. Città terra di nessuno”

607 Visite

Caro direttore, vorrei denunciare ciò che mi è successo ieri. Lo vorrei fare solo per rendermi utile e avvisare i maranesi di ciò che succede nel parcheggio adiacente lo Stadio comunale di Marano. Ieri, mattina tra le 10:30 e le 12:00, in pieno giorno e in una zona molta frequentata perché c’era il mercato, hanno tentato di rubare la mia Fiat Panda. Non ci sono riusciti a causa forse del Block Shaft o forse del parcheggiatore, non so! Al di là del danno che ho avuto in quanto ho dovuto chiamare il carroattrezzi per portarla in un’ officina ad aggiustarla, sono delusa dalla situazione che viviamo a Marano, ormai “Terra di nessuno”. Si verificano furti in continuazione perché non c’è vigilanza. È assurdo! Vorrei solo avvisare in qualche modo i cittadini di Marano e rendere la vita impossibile a questi ladri ! Io la macchina l’aggiusterò, ma mi chiedo come avrebbe fatto se la persona che avesse subito il danno non avesse avuto le possibilità? Non è giusto! Se potesse fare qualcosa le sarei grata.

Carolina (Marano)

Cara lettrice, da anni denunciamo il marcio di Marano e anche l’escalation della microdelinquenza. Abbiamo scritto fiumi di considerazioni. La verità la conoscono in pochi: ci vorrebbe un commissariato di polizia che affiancasse l’attuale compagnia. Ci vorrebbero telecamere in strada, come avviene in tutti i paesi civili. Ma Marano, lo sappiamo, fa storia a sé.

La Redazione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews