Italia eliminata, i social si scatenano contro Spalletti

La tristissima eliminazione dall’Europeo apre giorni/settimane di riflessioni a tutti i livelli. Spalletti ha un contratto fino al 2026, dunque fino al Mondiale negli Usa, e uno stipendio da tre milioni di euro. Il presidente Gravina in conferenza stampa pochi giorni fa ha spiegato che un tecnico migliore di lui la scorsa estate non c’era e che bisogna continuare ad aver fiducia nel suo lavoro in vista del futuro. Possibile che succeda, ma non va dato per scontato. Anche perché pure la posizione di Gravina non è salda. Complice i risultati a Euro 2024 e le prossime elezioni del numero uno della Federcalcio che, per statuto del Coni, dovranno svolgersi entro marzo 2025. Dopo l’eliminazione nella fase a gironi del Mondiale del 2014, Prandelli rassegnò immediatamente le dimissioni; Ventura e Mancini, dopo i deludenti spareggi mondiali contro Svezia e Macedonia del Nord, no. Il primo fu esonerato qualche giorno dopo, mentre il Mancio ripartì prima di volare in Arabia Saudita la scorsa estate. Quale sarà il destino di Lucio, lo vedremo presto.

Quante critiche a Spalletti sui social

Tutti contro il ct: “Spalletti non ne ha azzeccata una, ma sembrano già con la testa ad Ibiza. Non possono essere semplicemente così scarsi”. E ancora: “Spalletti ed il suo staff tecnico non hanno mai capito nulla di questa Nazionale. Una delle pagine più brutte di sempre”. Altri aggiungono: “Comunque Spalletti ha approcciato questa esperienza in Nazionale nel peggior modo possibile, non abbiamo giocato da squadra, niente mi toglie dalla testa che non c’è il minimo rapporto umano”. A proposito del capitano del Napoli, qualcuno fa notare: “Di Lorenzo è stato saltato praticamente da qualsiasi giocatore in questo Europeo”. Altri non sono riusciti a spiegarsi perché “Di Lorenzo era fuori condizione mentale e fisica da quattro partite e continuava ad essere titolare”.













