Forza Italia propone il reddito di maternità: mille euro alle donne per non abortire

121 Visite

Pagate per non interrompere la gravidanza, ovvero un reddito di maternità di mille euro mensili per 12 mesi per le donne in difficoltà economiche che scelgano di portare avanti una maternità anzichè abortire. Fa discutere la proposta di legge di Forza Italia a firma del capogruppo Maurizio Gasparri presentata in questi giorni dopo che il parlamentare l’aveva anticipata al congresso. Lobiettivo – si legge nel testo – è di “ridurre le richieste di interruzione di gravidanza motivate dall’incidenza delle condizioni economiche”. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione di 50 euro mensili e di 100 per ciascun figlio con disabilità fino al compimento del diciottesimo anno di età. Per finanziare la proposta si prevede l’istituzione di un fondo per il reddito di maternità con una dotazione di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews