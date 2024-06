Giugliano: sorpresa in casa con due pistole. La Polizia di Stato arresta una 34enne

454 Visite

Nella mattinata odierna, gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una donna a Giugliano in Campania dove hanno rinvenuto una pistola TITAN cal 6.35 con matricola abrasa e 6 cartucce, di cui una camerata, e una pistola replica priva di tappo rosso.

Per questi motivi, l’indagata, una 34enne napoletana, è stata tratta in arresto per detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews