ISABELLA ADINOLFI DOPO OPERAZIONE ANTICAMORRA A CASTELLAMMARE: “NON RESTEREMO IN SILENZIO

“Le recenti rivelazioni dell’operazione anticamorra condotta dalla Dda di Napoli sono estremamente preoccupanti. È inaccettabile che, alla vigilia delle elezioni, emergano legami così stretti tra la criminalità organizzata e alcuni esponenti politici locali del centrosinistra”. Lo dice l’europarlamentare di Forza Italia, Isabella Adinolfi, dopo la scoperta di materiale elettorale nella casa di un boss del clan D’Alessandro e gli arresti legati a omicidi passati. “Il nostro impegno per la legalità e il rispetto delle regole non è mai stato così forte” sottolinea l’europarlamentare, che aggiunge: “Forza Italia non resterà in silenzio. La legalità è il pilastro fondamentale di una società giusta e democratica. La lotta alla criminalità organizzata deve essere una priorità assoluta per tutte le istituzioni, e Forza Italia è determinata a portare avanti questa battaglia con forza e determinazione: continueremo ad essere in prima linea, senza compromessi, perché solo così possiamo garantire un futuro prospero e sicuro per le prossime generazioni”.













