Marano, la perdita idrica di via Campana compie oggi 20 giorni. La gente gioca i numeri al Lotto: “Nemmeno il barone e la contessa sono riusciti a sbloccare l’impasse”

La perdita idrica di via Campana continua a tenere banco. Sono ormai venti giorni, ma il problema non è stato ancora risolto. La gente del posto ironizza sulla mancata “operatività” della Contessa e del baronetto della zona, due consiglieri di Morra, il sindaco in carica, che non sarebbero riusciti a sbloccare l’impasse. L’acqua da via Castelbelvedere, specie di mattina, si espande anche per le zone più limitrofe a Quarto. Il Comune è alle prese con una miriade di casi del genere. Il dissesto stradale e quello finanziario dell’ente, sempre più in disarmo e sempre alle prese con gli stessi problemi ormai da 20 anni (rifiuti, manto stradale, pubblica illuminazione, differenziata, lavori al cimitero, verde pubblico, Pip e quant’altro) vanno di pari passo.













